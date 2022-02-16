Семак высказался о предстоящем матче с "Бетисом"

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал предстоящую игру Лиги Европы против "Бетиса".

"Необходимо учитывать всё: оборону, стандарты, переходные фазы. "Бетис" - на виду, на слуху, забивает очень много. У него прекрасные исполнители в атакующей линии. И не случайно команда находится в тройке Ла Лиги, демонстрирует качественную игру. Можно только похвалить команду за сезон. Для нас это хорошая возможность показать себя.

Конечно, отсутствие двух лидеров (Фекир и Каналес - прим. Soccernews.ru) сыграет важную роль. И количество, и качество футболистов позволяет "Бетису" заменить их. Равнозначно или нет - увидим. Вышедшие футболисты хорошего уровня. Есть молодые и перспективные, есть опытные игроки, которые могут заменить. Команда хорошо укомплектована. На каждой позиции есть конкуренция. Не думаю, что есть большие вопросы с точки зрения замены.

Насколько это отразится? Наверное, выйдут игроки с другими качествами, видоизменится игра. И Фекир, и Каналес сильны индивидуально – делают много передач, хорошие дриблинг, удары. "Бетис" в меньшей степени будет зависеть от индивидуальных качеств футболистов, однако в командном отношении слабее не будет", - приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

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