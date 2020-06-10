Семак высказался о проведении полуфинала Кубка со "Спартаком" в Петербурге

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Семак высказался о проведении полуфинала Кубка со "Спартаком" в Петербурге

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает решении РФС провести полуфинал Кубка России со "Спартаком" в Петербурге.

Ранее владелец красно-белых Леонид Федун негативно высказался по поводу данного решения союза.

"Все справедливо. Именно об этом наш клуб изначально и говорил. Ну а перед командой стоит задача выйти в финал. Было бы вдвойне приятно завершить сезон сразу с двумя титулами. Но для этого надо всерьез поработать, чем мы все сейчас и занимаемся", - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".

Напомним, чемпионат России возобновится 19 июня. Полуфинал Кубка России пройдет 18 - 19 июля.

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