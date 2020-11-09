Семак высказался о реакции фанатов "Зенита" на скандал с Дзюбой
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о том, как болельщики команды отреагировали на скандал с участием нападающего Артёма Дзюбы.
Напомним, что в субботу в сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.
Во время воскресного матча с "Краснодаром" (3:1) фанаты "сине-бело-голубых" освистали форварда и посвятили ему баннер с надписью "В историю трудно войти, но легко вляпаться".
"Ошибки совершают все. Для меня футболисты - как дети. Думаю, ни один родитель не отвернётся от своего сына, несмотря практически ни на что. Я делаю всё, что могу. Единственное, что может сделать Дзюба - завоевывать доверие "Виража" (активная группа фанатов "Зенита" - примечание Soccernews) своей игрой и самоотдачей. Он должен выполнять свою работу на сто процентов. Что будет дальше, не знаем. И завтра, и послезавтра", - сказал Семак.
Не пропустите: Семак объяснил, почему лишил Дзюбу капитанской повязки перед матчем с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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