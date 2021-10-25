Семак высказался о рекордной победе "Зенита" над "Спартаком"

Фото инстаграм Сергея Семака

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак дал комментарии по итогам матча 12-го тура РПЛ против "Спартака".

"Сине-бело-голубые" разгромили соперника со счётом 7:1. Это самое крупное поражение в истории московской команды в чемпионате.

"Бывают матчи, когда многое получается. Случаются игры, когда мы создаём много, но не забиваем, а потом - наоборот. Ничего не залетает, а затем - всё. Поздравляю болельщиков с заслуженной победой. Такой результат случается очень редко. Хочу поддержать тренера "Спартака" и команду. Такое бывает в спорте. Сегодня был, как говорят, наш день.

В любом матче есть ошибки. Эту игру тоже разберём. Сегодня порадуемся красивой и яркой игре, но это всего лишь один матч из многих, которые нам предстоят. Нам нужно было использовать пространство, поэтому вышли быстрые игроки. Но у нас не 11 человек в команде. Бывает, что Дзюба выходит на помощь, бывает, что Азмун. Ещё не думаю про следующий матч. Начнём с завтрашнего дня. Проанализируем, что получалось, а что - нет. Победа хорошая, будем двигаться дальше.

Нельзя говорить, что "Спартак" нам не конкурент, как и о полном доминировании на длинной дистанции. Всё меняется очень быстро. Перед игрой были совсем другие разговоры. Даже если вспомнить игру прошлого сезона с "Локомотивом", когда мы крупно их обыграли, результат был неожиданный. Бывают матчи, когда залетает всё. Не могу сказать, что это сумасшедшее везение, столько мячей нужно ещё забить – это встречается очень редко. Нам возвращается за те матчи, где мы создаём много, но не забиваем или теряем очки", - сказал Семак.

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