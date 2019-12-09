Семак высказался о санкциях, наложенных WADA на Россию

Теги сергей семакзенит санкт-петербургроссия

Семак высказался о санкциях, наложенных WADA на Россию
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о санкциях, наложенных на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

"Лично для меня дисквалификация России на четыре года - это неприятная новость. Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом, на мой взгляд", - приводят слова Семака российские СМИ.

Напомним, что исполком WADA принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года. Такое решение было принято в связи с махинациями Московской антидопинговой лаборатории с данными, которые затем были переданы WADA.

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