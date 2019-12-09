Семак высказался о санкциях, наложенных WADA на Россию
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о санкциях, наложенных на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
"Лично для меня дисквалификация России на четыре года - это неприятная новость. Все честные спортсмены должны заниматься любимым делом, на мой взгляд", - приводят слова Семака российские СМИ.
Напомним, что исполком WADA принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года. Такое решение было принято в связи с махинациями Московской антидопинговой лаборатории с данными, которые затем были переданы WADA.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15