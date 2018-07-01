Семак высказался о шансах сборной России в противостоянии с Испанией

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о шансах сборной России пройти в Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018.

"У нынешней сборной шансов против Испании больше, чем было на Евро-2008. Мы же играем дома. В 2008-м в первом матче результат был неудачен, но играли мы, особенно в первом тайме, с точки зрения качества не так плохо. Ничего не вселяло большого пессимизма. Да, знали, что будет сложно, но не было упадничества. Во второй же игре всё шло до ошибки с нашей стороны. О том, чтобы играть с Испанией первым номером, речь не шла, но что-то создать мы всё же могли и понимали это. А когда они забили, нам нужно было создавать уже во что бы то ни стало, у нас появились большие зоны, а они умели этим прекрасно пользоваться. Да, шансы были, но не так много, как хотелось бы. Старались, но, видимо, уже были ниже функционально, а они были сильнее. Надо отдать должное. Это была очень хорошая команда" - сказал Семак.

Напомним, что матч Испания - Россия состоится сегодня в Москве в 17:00 мск.

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