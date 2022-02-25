Семак высказался о ситуации на Украине
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о происходящем на территории Украины.
Напомним, что в четверг утром Россия начала военную спецоперацию в соседней стране.
"У меня родители живут на Украине, много родственников и знакомых живут там. Наши бразильцы переписываются с бразильцами "Шахтёра". Естественно, все волнуются, тут даже обсуждать нечего.
Конечно, все следят за последними событиями. Судьбы тесно переплетены. Конечно, это мешает, отвлекает. Но в глобальном смысле нет ничего важнее жизни людей. Футбол - важная часть нашей жизни, но не самая важная", - сказал Семак.
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