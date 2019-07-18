Семак высказался о ситуации с Кокориным

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринсергей семак

Семак высказался о ситуации с Кокориным

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак порассуждал о будущем нападающего Александра Кокорина.

Сейчас футболист находится в исправительной колонии. Его контракт с клубом истёк 30 июня и он получил статус свободного агента.

"Я был бы рад, если бы он поскорее вернулся, начал тренироваться, заключил контракт с клубом и приносил пользу нашей команде", - сказал Семак

Напомним, что Кокорин должен выйти на свободу в декабре этого года. У форварда проблемы с коленом, поэтому его готовность вернуться в футбол пока неясна.

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