Семак высказался о ситуации с контрактом Дзюбы с "Зенитом"
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о ситуации с нападающим команды Артемом Дзюбой, который пока что не продлил с клубом контракт, истекающий летом 2022 года.
"На сегодняшний день у Артема действующий контракт, есть пункт, при котором он автоматически продлевается. Сейчас нужно играть и проявлять себя. А тот самый пункт – есть он или нет, клуб в любом случае может предложить новое соглашение. И дело не в том, что он условно не наиграл определенное время, и поэтому его не хотят продлевать.
В первой части он выходил и приносил пользу. Будет делать это дальше – хорошо. Если клуб поймет, что игрок помогает и хочет остаться в "Зените", то почему не подписать новый контракт?
Дальше вопрос в самом Артеме – устраивает его тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует? И уже нужно понимать мнение игрока. В любом случае на сегодняшний день у него действующий контракт, и мне он не говорил о желании уйти", - приводит слова Семака "Чемпионат".
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Дзюба отклонил предложение "Зенита" о новом контракте. | http://soccernews.ru
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