Семак высказался о ситуации с контрактом Дзюбы с "Зенитом"

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о ситуации с нападающим команды Артемом Дзюбой, который пока что не продлил с клубом контракт, истекающий летом 2022 года.

"На сегодняшний день у Артема действующий контракт, есть пункт, при котором он автоматически продлевается. Сейчас нужно играть и проявлять себя. А тот самый пункт – есть он или нет, клуб в любом случае может предложить новое соглашение. И дело не в том, что он условно не наиграл определенное время, и поэтому его не хотят продлевать.

В первой части он выходил и приносил пользу. Будет делать это дальше – хорошо. Если клуб поймет, что игрок помогает и хочет остаться в "Зените", то почему не подписать новый контракт?

Дальше вопрос в самом Артеме – устраивает его тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует? И уже нужно понимать мнение игрока. В любом случае на сегодняшний день у него действующий контракт, и мне он не говорил о желании уйти", - приводит слова Семака "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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