Семак высказался о ситуации с легионерами "Зенита"

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Семак высказался о ситуации с легионерами "Зенита"

Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о ситуации с возможным уходом легионеров петербургского клуба во время международной паузы.

"Есть ли уверенность, что все легионеры вернутся после паузы? Мне кажется, нужно жить сегодняшним днём. Мы живём в мире, где об уверенности сейчас сложно что-то говорить.

Разговариваем с ребятами, пока никаких мыслей о том, чтобы приостановить контракт, ни у кого нет. Надеюсь, мы сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть", - сказал Семак.

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