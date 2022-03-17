Семак высказался о ситуации с возвращением Ловрена в "Зенит"
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, вернётся ли в питерский клуб центральный защитник Деян Ловрен.
Ранее СМИ писали, что Хорватский футбольный союз убеждает игрока не возвращаться в стан лидера РПЛ из-за ситуации на Украине.
"Ловрен продолжает реабилитацию. И надеемся, что после сборной приедет к нам", - сказал Семак.
Напомним, что ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать свои контракты с клубами до июня и менять команду в срок до 7 апреля.
Ловрен выступает за "Зенит" с 2020 года, в текущем сезоне он сыграл 19 матчей, результативными действиями не отличался. Его соглашение с клубом действует до 2023 года.
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