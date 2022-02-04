Семак высказался о составе "Зенита"

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями об укомплектованности своей команды.

"Однажды я сказал, что наши желания - это одно, а возможности клуба - это другое? Я могу это повторить и сейчас. Абсолютно правильные слова. Нет такого: вот, у нас нет одной позиции. У нас есть позиции, которые нуждаются в усилении. В этом отношении любой качественный игрок, желательно универсал, для нас большой плюс.

Когда мы дойдём до стадии с хорошей конкуренцией на многих позициях, можно будет сказать: "Нам нужен левый полузащитник". Сейчас у нас много универсалов, но и много позиций, которые недоукомплектованы", - сказал Семак.

"Зенит" лидирует в РПЛ после 18 туров. 17 и 24 февраля команда сразится с испанским "Бетисом" в стыках Лиги Европы.

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