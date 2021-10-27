Семак высказался о состоянии травмированных игроков

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о травмированных Малкома, Кузяева и Сантоса.

"Что касается Малкома, то пока он не тренируется в общей группе, но мы надеемся, что он все-таки сможет принять участие в игре — пока это под вопросом. У Дугласа небольшое повреждение, и эту игру он точно пропустит. Так же как и Кузяев: прошлый матч он пропустил из-за дисквалификации и из-за повреждения, которое получил в игре против "Ювентуса". Далер тоже не сможет нам помочь", — цитирует Семака пресс-служба "Зенита".

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