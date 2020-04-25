Семак высказался о том, нужно ли доигрывать сезон РПЛ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказал мнение о том, стоит ли доигрывать сезон чемпионата России.

"Будем ближе к возобновлению чемпионата, надеюсь, это состоится, готовиться к соперникам из имеющейся информации.

Футбол без зрителей теряет очень много. Но если надо определять участников еврокубков, то, конечно, лучше доиграть. Определять, кто был лучшим в чемпионате игроком рановато. Многих можно выделить, кто ярко проявил себя в чемпионате. И в нашей команде можно выделить практически каждого игрока. По тем же статистичесик показателям выделяется Дзюба, который второй сезон подряд демонстрирует прекрасные цифры. Азмун не отстает. Наша средняя линия, оборона во главе с вратарями действуют надежно. Могу только порадоваться за наших игроков.

В других командах выделяется тот же Крыховяк, Марио Фернандес. Много хороших игроков, на которых с удовольствием можно смотреть", - передает слова Семака "Матч ТВ".

Чемпионат России прерван из-за пандемии коронавируса. Возможно, сезон будет возобновлен после 31 мая.

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