Семак высказался о том, нужно ли доигрывать сезон РПЛ
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказал мнение о том, стоит ли доигрывать сезон чемпионата России.
"Будем ближе к возобновлению чемпионата, надеюсь, это состоится, готовиться к соперникам из имеющейся информации.
Футбол без зрителей теряет очень много. Но если надо определять участников еврокубков, то, конечно, лучше доиграть. Определять, кто был лучшим в чемпионате игроком рановато. Многих можно выделить, кто ярко проявил себя в чемпионате. И в нашей команде можно выделить практически каждого игрока. По тем же статистичесик показателям выделяется Дзюба, который второй сезон подряд демонстрирует прекрасные цифры. Азмун не отстает. Наша средняя линия, оборона во главе с вратарями действуют надежно. Могу только порадоваться за наших игроков.
В других командах выделяется тот же Крыховяк, Марио Фернандес. Много хороших игроков, на которых с удовольствием можно смотреть", - передает слова Семака "Матч ТВ".
Чемпионат России прерван из-за пандемии коронавируса. Возможно, сезон будет возобновлен после 31 мая.
Не пропустите: Жена Семака рассказала, что она думает о коронавирусе| http://soccernews.ru
главное
-
Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны"
-
Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны"
-
Кокорин выбрал между "Зенитом" и "Ромой"
-
Кокорин рассказал, какие итальянские клубы им интересуются
-
Игрокам Бундеслиги, возможно, придется доигрывать чемпионат в масках
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 апреля
-
Семак высказался о том, нужно ли доигрывать сезон РПЛ
-
Дзюба рассказал, как проводит время на карантине во время пандемии коронавируса
-
3
Рэмзи рассказал, как Роналду относится к партнерам по "Ювентусу"
-
Хаким Зиеш прокомментировал досрочное завершение сезона в чемпионате Нидерландов
-
Мостовой опубликовал фото с Тьерри Анри в Лиге Чемпионов
-
1
Погба может продолжить карьеру в "Интере"
-
"Аякс" поддержал решение завершить чемпионат Голландии без чемпиона
-
Кокорин высказался о своих перспективах в сборной России
-
3
Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны"
-
3
Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны"
-
Газзаев высказался о решении "Спартака" не выкупать трансфер Шюррле
-
Кокорин рассказал, почему Погба, Фабрегас и Обамеянг поздравляли его с днем рождения
-
Селихов показал, как тренируется в футбольном манеже
-
Кокорин выбрал между "Зенитом" и "Ромой"
-
"Неман" крупно обыграл "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси
-
Кокорин рассказал, какие итальянские клубы им интересуются
-
Аршавин посоветовал "Зениту" вернуть Кокорина
-
Орлов раскритиковал решение Смолова вернуться в Россию
-
1
"Манчестер Сити" готов заплатить 80 миллионов евро за Руиса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20