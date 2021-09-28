Семак высказался о важности для "Зенита" Дзюбы и Азмуна

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о важности для команды нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

"Дзюба и Азмун – очень важные для нас футболисты. Есть матчи, в которых они играют вместе. Есть матчи, в которых играют по отдельности. Это зависит от состояния игроков.

Это наши лучшие бомбардиры последних лет. Не сомневаемся, что каждый из них поможет "Зениту".

Они разноплановые игроки, это хорошо, ведь есть вариативность при подготовке к тому или иному матчу", – сказал Семак.

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