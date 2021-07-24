Семак высказался о волевой победе "Зенита" над "Химками"

Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными "Химками" (3:1).

"Матч получился непростым. Хотелось бы забить в начале игры, но вместо забитого мяча мы пропустили - усложнили себе задачу. Но мы вышли из этой ситуации и заслуженно победили. Был сложный и непростой матч, поздравляю команду. Понимаю, что не все ещё находятся в оптимальных кондициях, что естественно. Будем работать дальше и улучшать качество игры", - приводит слова Семака "Чемпионат".

В этой встрече "Зенит" первым пропустил гол, но затем победу петербургскому клубу принесли голы Сердара Азмуна, Александра Ерохина и Алексея Сутормина. Во втором туре РПЛ "Зенит" на выезде сыграет с "Ростовом". Матч состоится 1 августа.

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