Семак высказался о волевой победе "Зенита" над "Химками"
Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными "Химками" (3:1).
"Матч получился непростым. Хотелось бы забить в начале игры, но вместо забитого мяча мы пропустили - усложнили себе задачу. Но мы вышли из этой ситуации и заслуженно победили. Был сложный и непростой матч, поздравляю команду. Понимаю, что не все ещё находятся в оптимальных кондициях, что естественно. Будем работать дальше и улучшать качество игры", - приводит слова Семака "Чемпионат".
В этой встрече "Зенит" первым пропустил гол, но затем победу петербургскому клубу принесли голы Сердара Азмуна, Александра Ерохина и Алексея Сутормина. Во втором туре РПЛ "Зенит" на выезде сыграет с "Ростовом". Матч состоится 1 августа.
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