Семак высказался о волевой победе "Зенита" над "Химками"

Теги зенит санкт-петербургхимкисергей семак

Семак высказался о волевой победе "Зенита" над "Химками"

Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными "Химками" (3:1).

"Матч получился непростым. Хотелось бы забить в начале игры, но вместо забитого мяча мы пропустили - усложнили себе задачу. Но мы вышли из этой ситуации и заслуженно победили. Был сложный и непростой матч, поздравляю команду. Понимаю, что не все ещё находятся в оптимальных кондициях, что естественно. Будем работать дальше и улучшать качество игры", - приводит слова Семака "Чемпионат".

В этой встрече "Зенит" первым пропустил гол, но затем победу петербургскому клубу принесли голы Сердара Азмуна, Александра Ерохина и Алексея Сутормина. Во втором туре РПЛ "Зенит" на выезде сыграет с "Ростовом". Матч состоится 1 августа.

Не пропустите: "Зенит" сделал заявление о будущем Дриусси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Головина принес "Монако" победу над немецким клубом

Гол Головина принес "Монако" победу над немецким клубом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов