Семак высказался о возможном назначении в "Зенит"

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Семак высказался о возможном назначении в "Зенит"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак высказался по поводу возможности летом возглавить "Зенит".

"Слухи абсолютно не мешают мне работать. Работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда должен быть собран. Моё дело - продолжать работать и отдаваться полностью тому клубу, в котором я сейчас нахожусь. Это я и делаю, не обращая внимания на посторонние разговоры" - сказал Семак.

Напомним, что руководство "Уфы" готово отпустить Семака в более статусную команду.

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