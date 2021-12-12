Семак высказался о возможном уходе Азмуна
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об информации про возможных уход иранского форварда команды Сердара Азмуна.
"Никаких разговоров о том, что Азмун уйдет из "Зенита" пока нет. Возможно они будут, возможно нет. Но на сегодняшний день он игрок нашей команды", — сказал российский специалист для "Матч Премьер".
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что иранец договорился о контракте с французским "Лионом". Соглашение Азмуна с "Зенитом" рассчитано до конца сезона.
Также не пропустите: "Арсенал" намерен подписать футболиста "Ювентуса". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Шахтер" объявил об уходе бразильского ветерана команды
-
Семак высказался о ничьей "Зенита" с "Динамо" в матче РПЛ
-
"Лилль" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге 1
-
Скопинцев прокомментировал скандальный с пенальти на Мостовом (видео)
-
"Торино" обыграл "Болонью" в матче Серии А
-
"Бавария" может подписать Усмана Дембеле
-
"Динамо" сыграло вничью с "Зенитом" в центральном матче тура РПЛ
-
Анри высказался о сравнениях Мбаппе с ним
-
Киммих решил вакцинироваться от коронавируса
-
"Реал" на планирует отпускать своего молодого вингера
-
Семак высказался о возможном уходе Азмуна
-
"Арсенал" намерен подписать футболиста "Ювентуса"
-
В "Реале" считают Винисиуса лучшим игроком команды
-
Быстров считает, что "Зенит" должен играть в атакующий футбол
-
Робертсон высказался о борьбе за победу в АПЛ
-
Дзюба не сыграет с "Динамо"
-
"Барселона" интересуется несколькими футболистами "Челси"
-
Экс-капитан "Боруссии" высказался о возможном уходе Холанда в "Баварию"
-
Хави поделился трансферными планами "Барселоны"
-
Быстров высказался о невызове Дзюбы в сборную