Семак высказался о возможном уходе Азмуна

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об информации про возможных уход иранского форварда команды Сердара Азмуна.

"Никаких разговоров о том, что Азмун уйдет из "Зенита" пока нет. Возможно они будут, возможно нет. Но на сегодняшний день он игрок нашей команды", — сказал российский специалист для "Матч Премьер".

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что иранец договорился о контракте с французским "Лионом". Соглашение Азмуна с "Зенитом" рассчитано до конца сезона.

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