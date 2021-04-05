Семак высказался о возможном уходе Азмуна и Дриусси из "Зенита"

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Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак порассуждал о том, что клуб могут покинуть нападающие Себастьян Дриусси и Сердар Азмун.

"На сегодняшний день и Азмун, и Дриусси готовятся вместе со всеми к битве за титул. А о том, что произойдёт летом, сейчас говорить рано. Могу только лишь ещё раз напомнить свою мысль в целом по составу: удерживать того или иного игрока против его воли не имеет смысла. Это в конечном итоге вредит и команде, и самому футболисту", - сказал Семак.

Стоит отметить, что контракты аргентинца и иранца с "Зенитом" истекают в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что Азмун может перейти в "Севилью", а Дриусси - в "Ривер Плейт" или "Сан-Паулу".

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