Семак высказался о возможном возвращении Денисова в "Зенит"

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Семак высказался о возможном возвращении Денисова в "Зенит"

Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о возможном возвращении в питерский клуб полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова.

"Пока не могу ничего озвучивать по футболистам. Было мало времени. Нужно много над чем поработать и многое взвесить. Никакой конкретики пока нет. Игорь Денисов - топовый футболист на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру" - сказал Семак.

Ранее в российской прессе появлялась информация, что новоиспечённый наставник "сине-бело-голубых" после назначения намерен вернуть Денисова в Санкт-Петербург.

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