Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

— Вопрос на злобу дня. И клуб, и вы лично выступали за отмену лимита. Обрадовала ли вас новость о том, что он может быть отменен, и даже, возможно, уже со следующего сезона?

— Надеюсь, что со следующего сезона он и будет отменен. Моя позиция осталась неизменной: я против лимита, мы вместе с руководством клуба придерживаемся одинаковых взглядов. Думаю, эта мера на данном отрезке развития нашего футбола пойдет ему на пользу. Думаю, что для результатов наших клубов в Европе это будет небольшим плюсом.



— Есть ли инструмент у клуба по защите своих доморощенных воспитанников при отмене лимита?

— Думаю, речь идет о создании одинаковых условий с европейскими футбольными турнирами, где в команде должны присутствовать игроки, прошедшие через структуру клуба, то есть молодые российские футболисты, которые в любом случае должны быть в заявке. Это система еврокубков, и такая синхронизация с ней облегчит нам задачу. Перед каждым сезоном мы должны это учитывать. Надеюсь, что сейчас у нас появятся единые правила для заявки и в России, и в Европе.

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