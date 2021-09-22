Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о возможной ротации в матче с "Крыльями Советов" в РПЛ перед Лигой чемпионов.

– Ровно через неделю пройдет домашняя игра с "Мальме" в Лиге чемпионов. Насколько это учитывается при подготовке к матчу с "Крыльями"?

– Нисколько не учитывается. Все силы и мысли исключительно о предстоящей игре с "Крыльями".

– Учитывая количество поврежденных игроков, есть ли желание поберечь кого-то из основы?

– Нет, играть будут сильнейшие.

– Что можете сказать о динамике восстановления травмированных?

– К большому сожалению, на данном этапе травмированные еще не подключились к общей группе.

Ждем по Славе Караваеву – завтра будет обследование, которое, на наш взгляд, позволит ему начать работу на поле.

Что касается Сердара Азмуна, то он пока не тренируется в общей группе, у него индивидуальная программа.

Деян Ловрен начинает заниматься по индивидуальной программе. Что касается Магомеда Оздоева, то он пока наиболее далек от вхождения в общую группу, - сказал российский тренер.

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