Семак высказался о возможной ротации в матче с "Крыльями Советов"
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о возможной ротации в матче с "Крыльями Советов" в РПЛ перед Лигой чемпионов.
– Ровно через неделю пройдет домашняя игра с "Мальме" в Лиге чемпионов. Насколько это учитывается при подготовке к матчу с "Крыльями"?
– Нисколько не учитывается. Все силы и мысли исключительно о предстоящей игре с "Крыльями".
– Учитывая количество поврежденных игроков, есть ли желание поберечь кого-то из основы?
– Нет, играть будут сильнейшие.
– Что можете сказать о динамике восстановления травмированных?
– К большому сожалению, на данном этапе травмированные еще не подключились к общей группе.
Ждем по Славе Караваеву – завтра будет обследование, которое, на наш взгляд, позволит ему начать работу на поле.
Что касается Сердара Азмуна, то он пока не тренируется в общей группе, у него индивидуальная программа.
Деян Ловрен начинает заниматься по индивидуальной программе. Что касается Магомеда Оздоева, то он пока наиболее далек от вхождения в общую группу, - сказал российский тренер.
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