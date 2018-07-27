Семак высказался о возможных приобретениях "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак высказался о возможных приобретениях "Зенита"Новоиспеченный главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак высказался о возможных приобретениях своего клуба в текущее трансферное окно.

"С новичками пока нет определенности. Все вопросы по этому поводу нужно адресовать руководству клуба. Мне, конечно, кажется, что ротация и усиление состава нужно. Ни один тренер ни откажется от этого. Пока новостей нет. Но наша задача - работать с теми футболистами, какие есть", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, Бердыев видит "Зенит" главным претендентом на победу в РФПЛ в новом сезоне. | soccernews.ru

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