Семак высказался о завышенных ожиданиях от выступления российских клубов в Лиге Чемпионов
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказал непонимание в связи с тем, что от команд из РПЛ ждут серьёзных успехов в Лиге Чемпионов.
"Действительно ли Лига Чемпионов основной показатель уровня клубного футбола? Да, конечно. Как все знают, Россия в Лиге Чемпионов представлена тремя командами. Но ни про одну из них нельзя сказать, что она обязана выходить в плей-офф. Конкурировать на равных с клубами, которые годами выступают в этом турнире и у которых сильнее составы, сложновато. Причин здесь несколько, какой-то одной выделить не могу. Я просто не понимаю тех, кто утверждает, что мы непременно должны побеждать в группе. Сложно сказать, на чём основаны такие суждения.
Взять, к примеру, прошлый год, когда "Локомотив" попал в группу с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером". Многие полагали, что уж немцев-то "железнодорожники" должны опередить в борьбе за третье место. Но "Байер" - одна из ведущих команд Бундеслиги. Посмотрите на её состав в прошлом году, и всё станет ясно. Мы слабее в нескольких компонентах. Плюс на нас негативно воздействует эффект лимита, чего нет во многих европейских первенствах. В том же "Брюгге" пять-шесть бельгийцев, остальные - легионеры. В этом плане у них больше свободы, а значит и преимущества. Там действуют исключительно спортивные принципы: кто сильнее, тот и играет", - сказал Семак.
В прошлом сезоне "Зенит" занял последнее место в группе ЛЧ с "РБ Лейпциг", "Лионом" и "Бенфикой". В стартующем розыгрыше главного еврокубка "сине-бело-голубые" сыграют с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".
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