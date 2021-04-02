Семак высказался об игре Ловрена

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Семак высказался об игре Ловрена

Фото инстаграм Деяна Ловрена

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о защитнике своей команды Деяне Ловрене.

"Ловрен - футболист топ-класса. Достаточно посмотреть на его карьерные достижения и вспомнить о том, что он играет в основе сборной Хорватии - очень сильной сборной. Ошибки случаются абсолютно у всех. Некоторые защитники допускают их, но это не приводит к фатальным последствиям. А Ловрен если ошибается, то вот так. Но я не думаю, что количество ошибок запредельное. В "Ливерпуле" у Деяна тоже бывали такие матчи, когда его недочёты приводили к опасным моментам или голам, и мы прекрасно знали об этом, когда покупали его. При этом Ловрен - опытный, агрессивный, высокий защитник, хорошо работающий с мячом", - сказал Семак.

Прошлым летом "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля" за 12 миллионов евро. Контракт с ним подписан до июня 2023 года.

В составе "сине-бело-голубых" хорват забил 2 гола и сделал 1 ассист в 27 матчах.

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