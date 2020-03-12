Семак высказался об игре против команд с оборонительной тактикой

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о том, как противостоять соперникам, предпочитающим глубоко оборонительный стиль игры.

"Не так много вариантов, когда команда обороняется очень глубоко, находясь практически полностью в своей штрафной. Фланговая игра, много передач, навесов, дальние удары - других вариантов нет, чтобы вскрывать. Будем придумывать другую вариативность этих способов, ничего нового в футболе не изобрели. Будем стараться забивать, потому что когда команда забивает сопернику, который играет очень низко, тогда и футбол немножко другой", - сказал Семак.

Напомним, что после зимней паузы "Зенит" дважды потерял очки в чемпионате, расписав нулевые ничьи с "Локомотивом" и "Уфой".

Следующий соперник "сине-бело-голубых" - "Урал", который после перерыва пропустил три гола в двух матчах.

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