Семак высказался об игре Сутормина в матче с "Рубином"



Главный тренер "Зенита" Сергей Семак похвалил полузащитника команды Алексея Сутормина за его игру в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (5:0). В этой встрече хавбек отметился дублем.

"Поздравляю команду и болельщиков с яркой победой, а Лешу Сутормина — с дебютными голами за "Зенит", - написал Семак в своем Instagram.

В летнее трансферное окно 25-летний Сутормин перешел в "Рубин" из "Оренбурга" за 50 тысяч рублей. Через несколько дней хавбек за ту же сумму перебрался в "Зенит".

Футболист подписал с петербургским клубом контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на год.

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