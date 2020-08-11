Семак высказался об имитации секса Дзюбой и Азмуном в чемпионской раздевалке

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Семак высказался об имитации секса Дзюбой и Азмуном в чемпионской раздевалке

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своём отношении к скандальному инциденту с участием форвардов своей команды Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.

Напомним, что после чемпионского матча россиянин и иранец в раздевалке имитировали гомосексуальный половой акт.

"Я согласен, что многие вещи - не только видео, а то, что происходит в команде - должны там и оставаться. Мы должны все свои какие-то внутренние дела, разногласия всегда сохранять внутри нашей команды, коллектива. Но мы сейчас живём в такое время, сами понимаете, что каждую секунду надо что-то выкладывать, чтобы повышать интерес к команде. Очень много болельщиков следят через интернет. Отсюда и такое освещение жизни команды - всем интересно, что происходит в раздевалке, дома.

На мой взгляд, есть святая святых - и семьи и футбольного клуба - куда не всегда нужно допускать людей с камерами, телефонами. Этот поступок - сам поступок и то, что выложили в интернет - не делает плюс нашей команде. Но ошибки бывают у всех. Не стоит придавать этому большого значения. Мы учтём на будущее все наши недочёты и будем двигаться вперёд и в плане воспитания, и показа сюжетов из раздевалки для того, чтобы они всегда были корректными. А лучше вообще, чтобы их не было", - сказал Семак.

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