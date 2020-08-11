Семак высказался об имитации секса Дзюбой и Азмуном в чемпионской раздевалке
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своём отношении к скандальному инциденту с участием форвардов своей команды Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
Напомним, что после чемпионского матча россиянин и иранец в раздевалке имитировали гомосексуальный половой акт.
"Я согласен, что многие вещи - не только видео, а то, что происходит в команде - должны там и оставаться. Мы должны все свои какие-то внутренние дела, разногласия всегда сохранять внутри нашей команды, коллектива. Но мы сейчас живём в такое время, сами понимаете, что каждую секунду надо что-то выкладывать, чтобы повышать интерес к команде. Очень много болельщиков следят через интернет. Отсюда и такое освещение жизни команды - всем интересно, что происходит в раздевалке, дома.
На мой взгляд, есть святая святых - и семьи и футбольного клуба - куда не всегда нужно допускать людей с камерами, телефонами. Этот поступок - сам поступок и то, что выложили в интернет - не делает плюс нашей команде. Но ошибки бывают у всех. Не стоит придавать этому большого значения. Мы учтём на будущее все наши недочёты и будем двигаться вперёд и в плане воспитания, и показа сюжетов из раздевалки для того, чтобы они всегда были корректными. А лучше вообще, чтобы их не было", - сказал Семак.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
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|Ростов
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|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
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|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
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|Оренбург
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