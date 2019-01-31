Семак высказался об уходе Паредеса из "Зенита"

Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса из питерского клуба в ПСЖ.

"Хочу сказать ему спасибо за время, проведённое в "Зените", за его игру. Для главного тренера потеря качественного футболиста - это минус, но в этом и моя работа, чтобы думать, как можно заменить Паредеса, как построить игру без него. В команде должны играть те, кто действительно хочет. Никого насильно удерживать не будем. Мы отпустили Паредеса в более сильный чемпионат. При соблюдении всех интересов игрока и клуба, этот трансфер всех устроил" - сказал Семак.

Напомним, что ПСЖ купил 24-летнего Паредеса за 47 миллионов евро. "Зенит" собирается заменить хавбека Вильмаром Барриосом из "Бока Хуниорс".

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