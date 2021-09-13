Семак высказался перед игрой с "Челси" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского "Челси".

– Победа "Челси" в Лиге чемпионов оказывает дополнительное влияние на игроков? О чем говорит их победа?

– Это говорит о силе команды. Сейчас они – один из самых сильных клубов в Европе.

– Изучали ли отдельно игру Лукаку?

– Нет, будем сегодня вечером более подробно изучать "Челси" и каждого игрока в отдельности. Времени между матчами чемпионата и Лиги чемпионов очень и очень мало.

В данный момент главная задача – восстановиться, сегодня и завтра будет возможность подробнее ознакомиться с соперником.

– Прилетел ли Барриос? Кто точно не сможет сыграть?

– Пока нет. Он не может прилететь по действующему законодательству. Не прилетели Караваев, Оздоев и Ловрен. Они точно не сыграют.

У Барриоса есть шанс, есть постановление, по которому определенная категория граждан может пересечь границу завтра после четырех утра.

Это необычная ситуация. Ребятам пришлось пережить неприятные моменты с дисквалификациями, отъездами. Страдают игроки, это нехорошо.

– Видите ли какие-либо слабые места у "Челси"?

– Нет слабых мест, не зря они выиграли Лигу чемпионов. Хорошо укрепились, думаю, будут двигаться только вперед.

– Завтра вас устроит ничья или только победа?

– Каждая команда старается победить. Нам нужно сделать максимально возможное для победы.

– Ставило ли руководство клуба перед вами задачу выйти из группы?

– Не было разговора по поводу целей и задач.

– Учитывая проблемы "Зенита" в центре поля, не думали ли о выходе в эту зону Тимощука?

– У нас такой возможности нет. У нас еще есть Саша Анюков, если ситуация будет ухудшаться, заявим их.

– Определились ли с тем, кто завтра сыграет в воротах?

– Посмотрим, еще есть сутки до игры. Есть предыгровое занятие, - сказал российский специалист для Sports.ru.

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