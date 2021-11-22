Семак высказался перед матчем против "Мальме"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против "Мальме" в Лиге чемпионов.

– Вы пока ни разу не побеждали в гостях в еврокубках. Придаете этому значение? В чем причины такой статистики?

– Я не придаю, каждый матч – новая история. Значит, мы недостаточно хороши, не сильнее соперника.

– Завтра важный матч с точки зрения итогов Лиги чемпионов. Первая игра – 4:0, "Мальме" сейчас борется за чемпионство, у них не очень длинная скамейка. Как достучаться до всех, что завтра нужно как минимум не проиграть?

– Вопрос о психологии актуален всегда и для всех клубов. Это спорт. Не думаю, что у "Мальме" скамейка короче, чем у нас. Завтра они будут на сто процентов сражаться, чтобы добиться первой победы в Лиге чемпионов. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

– Как "Мальме" изменился за эти два месяца? Что ждете завтра?

– По составу периодически кто-то выпадал по разным причинам. Игра не изменилась. Ждем активной игры, прессинга, стандартов. Первая игра не должна вводить в заблуждение, она могла сложиться по-другому, – сказал Семак.

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