Семак высказался перед матчем с "Ювентусом"
Фото: инстаграм Семака/Автор неизвестен
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак ответил на вопросы журналистов перед матчем против "Ювентуса" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
– Как себя чувствует "Зенит" перед встречей с "Ювентусом"? Какой нашли Италию?
– Эта страна всегда прекрасна (улыбается.)
Готовимся с хорошим настроением, но понимаем, что соперник непростой – "Ювентус" в любом состоянии остается "Ювентусом". Это футбол, тем он и интересен. Надежда на положительный результат есть, а мы должны сделать все, чтобы увеличить шансы на осуществление мечты – это, естественно, победа.
– Какова ситуация с травмированными? И нет ли в команде ковида, о чем ходили слухи в соцсетях?
– Случаев коронавируса в "Зените" нет. А что касается повреждений... У нас, к сожалению, не такая большая обойма, и потеря ряда ведущих игроков – головная боль для тренерского штаба.
Что касается тех, кто не принимал участия в матче с «Динамо», – Малкома и Кругового, то не исключено, что в Турине они смогут выйти на поле. Но нам еще нужно разобраться в том, насколько оба готовы к выступлению против "Ювентуса".
– Кузяев из-за травмы не вызван в сборную России. Все так плохо?
– К сожалению, Далер сейчас даже не тренируется и национальной команде по состоянию здоровья помочь не сможет.
– Когда ждать его возвращения в строй? И что со сроками восстановления Оздоева, не играющего с июля?
– Магомед начнет работать с командой в ходе паузы на игры сборных, и не исключаю, что сможет выйти на поле еще до зимнего перерыва в сезоне – в зависимости от темпов набора формы. По крайней мере мы на это надеемся.
Кузяев тоже должен вернуться в строй после встреч национальных команд – если не случится какого-то форс-мажора, – сказал российский специалист.
Игра между "Ювентусом" и "Зенитом" состоится уже сегодня. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
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