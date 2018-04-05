Семак: "Я бы хотел видеть в "Уфе" Дзюбу и Шатова, но они нам не по карману"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал о том, кого из игроков он хотел пригласить в команду в зимнее трансферное окно.

"Мне бы хотелось и Дзюбу, и Шатова, и Новосельцева – всех их видеть в команде. Но желания и возможности очень сложно сходятся у нас. Мы не можем спорить с "Арсеналом", даже тульским, по финансовой составляющей. Естественно, что близость Москвы и финансовые условия ближе даже не столько Артему, сколько "Зениту".

Мы понимаем, о каких суммах идет речь. Поэтому это запредельные для нас, так же как и с Сашей Анюковым. Очень хотели видеть и Сашу Анюкова, но я думаю, что нам это, к сожалению, не по карману", - приводят слова Семака российские СМИ.

В этом сезоне "Уфа" под руководством Семака занимает шестое место в Премьер-лиге и сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы.

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