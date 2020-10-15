Семак: "Я не просил Черчесова поберечь Жиркова"
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о возможном участии в игре против "Сочи" футболистов, вернувшихся из расположения сборной России.
"Просил ли я Черчесова поберечь Юрия Жиркова? Нет, не просил. Тренер сборной - тренер сборной, у каждого свои задачи.
Разумеется, вопросов перед матчем много. Что касается Юрия, то для него это трудный график. Обсудим его участие, когда он вернется. Сегодня для тех футболистов сборной, кто сыграл меньше, тренировка с командой, кто играл больше - восстановление.
А завтра примем решение по поводу участия в игре Жиркова, Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева", - заявил Семак.
Игра РПЛ между "Зенитом" и "Сочи" запланирован на 17 октября.
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