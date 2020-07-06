Семак: "Я стал дедушкой, а "Зенит" - чемпионом. Один из самых счастливых дней в жизни"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак: "Я стал дедушкой, а "Зенит" - чемпионом. Один из самых счастливых дней в жизни"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился эмоциями после матча с "Краснодаром" (4:2), в котором его команда досрочно обеспечила себе второй чемпионский титул подряд.

"Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю Пользуясь случаем, поздравляю дочь с рождением дочки, моей внучки. Она сделала меня по-настоящему счастливым, как и команда", - сказал Семак.

Напомним, что 44-летний специалист возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. В текущем сезоне "сине-бело-голубые" могут сделать "золотой дубль" - они продолжают борьбу за Кубок России и в полуфинале турнира сразятся с московским "Спартаком".

Не пропустите: "Зенит" опубликовал видео из раздевалки после чемпионского матча с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Манджукич озвучил "Локомотиву" свои финансовые требования

Манджукич озвучил "Локомотиву" свои финансовые требования

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов