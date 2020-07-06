Семак: "Я стал дедушкой, а "Зенит" - чемпионом. Один из самых счастливых дней в жизни"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился эмоциями после матча с "Краснодаром" (4:2), в котором его команда досрочно обеспечила себе второй чемпионский титул подряд.

"Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю Пользуясь случаем, поздравляю дочь с рождением дочки, моей внучки. Она сделала меня по-настоящему счастливым, как и команда", - сказал Семак.

Напомним, что 44-летний специалист возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. В текущем сезоне "сине-бело-голубые" могут сделать "золотой дубль" - они продолжают борьбу за Кубок России и в полуфинале турнира сразятся с московским "Спартаком".

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