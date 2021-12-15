Семак ярко высказался о лидерстве "Зенита" в РПЛ

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Семак ярко высказался о лидерстве "Зенита" в РПЛ

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о выступлении команды в Российской Премьер-Лиге.

"Прекрасно, что мы на первом месте. Прекрасно, что мы четвёртый год подряд уходим на перерыв лидерами. Это говорит о том, что мы на сегодня сильнее наших соперников. Но вопросов много. Мы знаем наши проблемы, будем над ними усиленно работать зимой", — сказал Семак в эфире YouTube-канала Геннадия Орлова.

В 18 турах "Зенит" набрал 38 очков и опережает ближайшего преследователя московское "Динамо" на два очка. Следующий матч петербургский клуб проведет с "Рубином" 27 февраля 2022 года.

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