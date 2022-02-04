Семак ярко высказался о Вагнере Лаве
Фото твиттер "Зенита"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своём отношении к форварду "Мидтъюлланда" Вагнеру Лаву.
"Он великолепный. Я всегда им восхищался. Таких игроков в России не так много, по крайней мере, было при мне. Он и человек прекрасный. Я горжусь знакомством с ним. Желаю ему футбольного долголетия, радовать болельщиков своим мастерством, интеллектом, дружелюбностью. Он очень позитивный человек, легенда", - сказал Семак.
В четверг в товарищеском матче "Зенит" победил "Мидтъюлланд" со счётом 1:0.
Семак и Вагнер Лав вместе выступали за московский ЦСКА в 2004 году, после чего Сергей ушёл в ПСЖ.
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