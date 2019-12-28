Семак является самым успешным тренером "Зенита" в истории чемпионатов России



Нынешний главный тренер "Зенита" Сергей Семак является лучшим наставник в истории петербургского клуба, сообщают российские СМИ.

Семак занимает первое место по среднему количеству набранных очков в матчах чемпионата России. В 50 матчах под руководством специалиста "Зенит" набрал 109 очков, что в среднем это составляет 2,18 очка за игру.

Второе место занимает португалец Андре Виллаш, при котором "Зенит" набирал 2,14 очка за матч. В первую тройку также вошел итальянец Лучано Спаллетти - 2,08.

Топ-10 тренеров в истории "Зенита" выглядит так:

1. Сергей Семак - 2,18 очка за матч

2. Андре Виллаш-Боаш - 2,14

3. Лучано Спаллетти - 2,08

4. Мирча Луческу - 2,03

5–7. Роберто Манчини - 1,76

5–7. Юрий Морозов - 1,76

5–7. Властимил Петржела - 1,76

8. Дик Адвокат - 1,74

9. Анатолий Давыдов - 1,56

10. Анатолий Бышовец - 1,50

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