Семак является самым успешным тренером "Зенита" в истории чемпионатов России
Нынешний главный тренер "Зенита" Сергей Семак является лучшим наставник в истории петербургского клуба, сообщают российские СМИ.
Семак занимает первое место по среднему количеству набранных очков в матчах чемпионата России. В 50 матчах под руководством специалиста "Зенит" набрал 109 очков, что в среднем это составляет 2,18 очка за игру.
Второе место занимает португалец Андре Виллаш, при котором "Зенит" набирал 2,14 очка за матч. В первую тройку также вошел итальянец Лучано Спаллетти - 2,08.
Топ-10 тренеров в истории "Зенита" выглядит так:
1. Сергей Семак - 2,18 очка за матч
2. Андре Виллаш-Боаш - 2,14
3. Лучано Спаллетти - 2,08
4. Мирча Луческу - 2,03
5–7. Роберто Манчини - 1,76
5–7. Юрий Морозов - 1,76
5–7. Властимил Петржела - 1,76
8. Дик Адвокат - 1,74
9. Анатолий Давыдов - 1,56
10. Анатолий Бышовец - 1,50
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15