Семак: "Забитый мяч сослужил "Уфе" плохую службу"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от "Ростова" в матче шестого тура чемпионата России.

"Думаю, что после забитого гола наше внимание подкосилось. Мячи, которые мы пропустили, нетипичны и непривычны. Будем разбирать ошибки. Сложно сейчас что-то комментировать. Если говорить об игре, которая была до голов, то она была равной, тяжёлой и вязкой. Но забитый мяч сослужил "Уфе" плохую службу. Мы не смогли перестроиться, дали сопернику войти в штрафную. Сегодня был не наш день" - сказал Семак.

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