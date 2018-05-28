Семак завтра возглавит "Зенит"

Питерский "Зенит" во вторник объявит о назначении Сергея Семака на пост главного тренера команды.

Как сообщают российские СМИ, подписание контракта состоится вечером на базе "сине-бело-голубых" в Удельном парке.

"Зенит" выкупит Семака у "Уфы" за один миллион евро.

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