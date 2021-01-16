Семак заявил, что "Спартак" отказался играть с "Зенитом" на сборе. "Красно-белые" ответили

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак сообщил о срыве товарищеского матча против "Спартака" на тренировочном сборе в ОАЭ.

"Спартак" отказался. Мы предложили им сыграть, учитывая все сложности со спарринг-партнерами. Но у "Спартака" уже своя программа, и они не смогут с нами сыграть", - сказал Семак.

Глава департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антон Фетисов ответил на заявление тренера "Зенита".

"Я точно так же могу сказать, что "Зенит" отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они - 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а "Зенит" задерживается на сборе. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться", - отметил Фетисов.

Напомним, что и "Зенит", и "Спартак" готовятся ко второй части сезона в Дубае.

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