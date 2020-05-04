Семак рассказал, достоин ли "Зенит" стать чемпионом в случае досрочного завершения сезона

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Семак рассказал, достоин ли "Зенит" стать чемпионом в случае досрочного завершения сезона

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сказал, что клуб достоин стать чемпионом России, если сезон будет досрочно закончен.

"Титул? Лучше его добиться на футбольном поле, но если не будет продолжения, то думаю, что мы достойны чемпионства. Все ведь были в равных условиях. Те клубы, которые недовольны своими местами в турнирной таблице - они будут за доигровку сезона. Как только позволит ситуация, то мы перейдем на индивидуальные тренировки на поле, разведя игроков по времени. Тренерский и медицинский штабы будут работать в масках и не контактировать с футболистами. Нужно недели три, чтобы вернуться в оптимальные кондиции. В общей сложности нам потребуется месяц, чтобы подготовить команду к возобновлению чемпионата", - цитирует тренера "Матч ТВ".

Напомним, чемпионат России прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что РФС и РПЛ рассматривают возможные сценарии доигровки сезона. Возможно, розыгрыш возобновится 21 или 28 июня.

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