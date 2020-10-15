Семак заявил, что "Зенит" не сумел осуществить все задуманное в трансферное окно

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу трансферной политики клуба.

"То, что мы хотели, сделать не получилось, хотя у нас были определенные планы. Рады, что Далер вернулся.

Вендел - игрок с хорошим организаторскими способностями. У нас добавится вариативности. Хорошо, что мы смогли договориться с ним на флажке.

Нет смысла приглашать игроков, если нет понимания, как их использовать. У нас не получилось сделать то, что мы хотели, мы быстро переключились на то, что мы можем сделать. Это не точечные варианты, которые нам были нужны. Но мы будем двигаться вперед", - цитирует Семака Владимир Колос.

После 10 туров РПЛ "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице.

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