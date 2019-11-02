Семак: "Зенит" был лучше ЦСКА и мы должны были выигрывать"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о ничьей с ЦСКА (1:1).

"У нас было очень много моментов и нужно было забить еще несколько голов. На протяжении всего матча преимущество было на нашей стороне. Жаль, что не удалось забить еще, а в защите сами себе привезли гол.

Чувствуется некое разочарование. Хотелось более открытой игры, однако ЦСКА необходимо было удержать заработанное очко. "Зенит" был лучше ЦСКА и мы должны были выигрывать", - заявил Семак.

Напомним, что "Зенит" стал победителем первого круга РПЛ.

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