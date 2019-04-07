Семак: "Зенит" недоволен результатом матча с "Локомотивом"

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями после матча 22-го тура чемпионата России против "Локомотива", который завершился ничьей 1:1.

"Достаточно напряжённая игра, было много борьбы и нервозности. Жаль, что пропустили после нелепого рикошета. Обе команды старались одержать победу. У нас в концовке второго тайма были моменты. Результатом мы недовольны, хотелось выиграть. Любой команде достаточно сложно лидировать с первого тура. Есть определённый груз ответственности и, конечно же, усталость. Но команда должна делать своё дело", - сказал Семак.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым "Краснодар" на четыре очка.

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