Семак: "Зениту" надо усиливаться"

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Семак: "Зениту" надо усиливаться"Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своих пожеланиях по входящим трансферам.

"Естественно, "Зениту" нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть. Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперед, то мы должны это делать", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, Семак высоко оценил игру Паредеса. | soccernews.ru

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