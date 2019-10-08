Семак женился на бывшей супруге в Италии

Сегодня, 8 октября, в Италии на озере Комо состоялась свадьба главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

43-летний футболист женился на своей бывший супруге Анне. У пары семеро детей.

Гости торжества уже стали выставлять фотографии со свадьбы в инстаграме.

"Зенит" после 12 туров чемпионата России занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 26 баллов.

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