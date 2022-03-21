Семье Хвичи угрожают из-за его выступлений в РПЛ

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Полузащитник Хвича Кварацхелия может в ближайшее время покинуть "Рубин", сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, грузинского футболиста подталкивает к такому шагу ситуация с семьей, которая получает угрозы из-за его выступлений в РПЛ.

Есть вероятность, что 21-летний хавбек не вернётся из расположения сборной, куда он отправился для подготовки к матчам с Боснией и Герцеговиной (25 марта) и Албанией (29 марта).

В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 22 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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