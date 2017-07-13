Семеду близок к переходу в "Барселону"

"Барселона" договорилась о покупке правого защитника "Бенфики" Нелсона Семеду, сообщает Marca.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 30 миллионов евро. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование.

В минувшем сезоне 23-летний Семеду провел за "Бенфику" 42 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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