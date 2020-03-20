Семеду хотел уйти из "Барселоны" прошлым летом

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду был близок к уходу из клуба прошлым летом.

Как сообщает Sport.es, 26-летний футболист хотел покинуть клуб, так как получал недостаточное количество игрового время. Однако клуб пообещал чаще выпускать Семеду и он согласился остаться.

Ранее сообщалось, что "Барса" ближайшим летом будет искать подмену для португальца.

В этом сезоне Семеду провел 29 игр, в которых отметился пятью ассистами.

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