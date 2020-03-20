Семеду хотел уйти из "Барселоны" прошлым летом
Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду был близок к уходу из клуба прошлым летом.
Как сообщает Sport.es, 26-летний футболист хотел покинуть клуб, так как получал недостаточное количество игрового время. Однако клуб пообещал чаще выпускать Семеду и он согласился остаться.
Ранее сообщалось, что "Барса" ближайшим летом будет искать подмену для португальца.
В этом сезоне Семеду провел 29 игр, в которых отметился пятью ассистами.
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
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|Атлетик Бильбао
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|10
|Гранада
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|Бетис
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|27
|12
|Леванте
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|20
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